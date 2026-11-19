В Екатеринбурге начали устанавливать главную городскую елку. В этом году ее перенесли из Исторического сквера на площадь 1905 года. По данным с сайта госзакупок, монтаж должны завершить до 25 ноября.

Высота праздничного дерева составит 30 метров, а диаметр – 13,5 метра. Ель украсят 300 гирляндами тепло-белого свечения, крупными 40-сантиметровыми светло-золотыми шарами и звездой диаметром не менее 1,2 метра.

Новогодняя елка простоит почти всю зиму: разбирать ее начнут 23 февраля 2027 года, а полностью уберут до 15 марта. Подрядчиком, как и в прошлые годы, выступает компания «Айс проект 2000». На все работы – доставку, сборку, обслуживание, работу электриков и демонтаж – выделено 4 миллиона рублей.

Как ранее писал «Новый День», на площади 1905 года также монтируют каток. Рабочие устанавливают теплый павильон и новогодние ели. Зимний сезон здесь откроется 18 декабря, а завершится – 23 февраля 2027 года. Формат работы площадки останется прежним: сеансы катания будут проходить каждый час с получасовыми перерывами на очистку льда, а билеты можно будет купить как в кассах, так и онлайн, на сайте.

А ледовый городок, который ранее был в Историческом сквере, переедет в парк Маяковского: там разместят ледовые фигуры, горки и аттракционы. Такое решение связано с требованиями безопасности при обустройстве и эксплуатации ледового городка. Рельеф площадки затрудняет установку конструкций и уборку территории с помощью специализированной техники. Кроме того, на открытом пространстве сложнее обеспечить необходимый уровень антитеррористической защищенности. Еще одной причиной переноса стало снижение посещаемости городка в последние годы. При этом Исторический сквер сохранит статус новогодней площадки. Здесь установят праздничные фотозоны и световые фигуры.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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