В Екатеринбурге откроется зимний экстрим-парк площадью 5 тысяч кв. м

В спортивном квартале «Архангел Михаил» началось строительство зимнего экстрим-парка. Площадка будет доступна для всех любителей сноуборда и лыж разного возраста и уровня подготовки.

Комплекс будет состоять из джиббинг-парка и детской зоны.

Джиббинг-парк включит в себя наклонную подушку для отработки трюков и учебный склон для базового обучения катанию на сноуборде и лыжах. В этой же секции будут две линии для скольжения по фигурам разной сложности: джиббинг-база и джиббинг-про.

Детская зона будет доступна для детей от 2 до 5 лет. На этой площадке юные спортсмены в сопровождении тренеров смогут впервые встать на сноуборд и лыжи, а также научиться выполнять простые трюки.

В прошлом году парк посетили более 4 тысяч человек и более 2,7 тысячи человек прошли здесь обучение катанию на лыжах и сноуборде.

Фото: пресс-служба РМК

Екатеринбург, Арина Кокорина

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