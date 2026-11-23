Как приготовить домашние настойки к Новому году (РЕЦЕПТЫ)

Екатеринбуржцы уже начинают подготовку к Новому году – покупают подарки, продумывают декор и праздничное меню, включая напитки. «Новый День» собрал рецепты настоек, которые можно сейчас сделать к праздничному столу в домашних условиях.

Сливочная вишня. Для напитка понадобится замороженная вишня без косточек (1 упаковка), сливки (20% 200 мл), сахар (100 г) и 500 мл спиртного.

Вишню смешать с подготовленной жидкостью в банке и убрать в темное место на неделю. После этого нужно процедить раствор через сито или марлю. Сливки смешать с сахаром на среднем огне. Получившиеся субстанции объединить, хорошо перемешать. Подавать охлажденным.

Апельсиново-облепиховая настойка. Ингредиенты: 2 апельсина, цедра одного апельсина, 300 г облепихи, 500 мл водки 200 г сахарной пудры.

Облепиху размять вилкой или перемолоть блендером, апельсины нарезать кусочками. Добавить цедру, сахарную пудру и крепкий алкоголь. Все вместе перемешать, перелить в стеклянную банку и плотно закрыть крышкой. Далее нужно убрать напиток в темное место на 5-10 дней, периодически встряхивать. После настаивания процедить через марлю, отжать ягоды и перелить.

Черная смородина, апельсин и розмарин. Понадобится 250 г черной смородины, половинка ветки розмарина, мякоть одного апельсина, цедра апельсина, алкоголь и сахарный сироп.

Промятую смородину, мякоть апельсина, розмарин и горячительное сложить в вакуумный пакет. Содержимое готовить в су-виде при 57 градусах в течение 7 часов. После приготовления переложить пакет в холодную воду и полностью остудить. Процедить, отжать мякоть. Добавить 50 мл сахарного сиропа, перемешать и убрать в холодильник на 2 дня.

Пряная груша. Для настойки нужны 2 спелые груши, 2 палочки корицы, 2-3 столовых ложки меда и 0,5 л горячительного напитка.

Фрукты и пряности плотно выложить в банку, добавить мед и алкоголь. Если хочется сделать напиток менее крепким, то можно добавить воды в пропорции 1/1. Плотно закрыть крышкой, встряхнуть и оставить в темном месте на 7 дней. По готовности процедить.

Мандариновая настойка. Потребуется 300 г очищенных мандаринов, палочка корицы и щепотка гвоздики, сахар по желанию.

Ингредиенты перемешать в стеклянной банке и залить водкой. Убрать в темное место на 5-7 дней. Дважды отфильтровать и можно подавать к столу.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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