Театры Екатеринбурга открыли продажу билетов на новогодние спектакли

Екатеринбургские театры уже открыли продажи билетов на новогодние представления для детей. Спрос есть, но, что нехарактерно, – не со стороны школ и детсадов, а со стороны родителей. «Наверное, родители понимают, что надо брать досуг в свои руки», – говорят в театрах, поскольку неизвестно, какие ограничения в образовательных учреждениях будут введены к Новому году.

«Коляда-театр» продает билеты на традиционные колядки. Они пройдут с 20 декабря по 10 января. Детей в этом году ждет сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино», но не в классическом ее исполнении – как и в прошлые годы, инсценировку писал сам Николай Коляда, а значит, могут быть внезапные повороты сюжета и новые герои. Дед Мороз и Снегурочка разучат с гостями колядки, будут водить хороводы вокруг горки и кататься с горки. На каждом представлении будет мини-фейерверк из хлопушек. Артисты надеются проводить по 5 сказок в день.

«Интерес уже есть, но больше от родителей, которые покупают для себя и семьи. От школ запросы тоже есть, но их пока очень мало», – рассказала «Новому Дню» директор «Коляда-театра» Эка Вашакидзе.

В кукольный театр звонят даже из других городов: родители говорят, что собираются в Екатеринбург на каникулы, и интересуются, что посмотреть в Новый год, рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Мария Зырянова. «Спрос есть, интересуются родители и бабушки. Без ажиотажа, но и не депрессивно», – отметила Мария.

Представления в кукольном начнутся уже 10 декабря. В большом зале будут показывать «Сказочную перепутаницу», рассчитанную на дошколят. По сюжету, ветер смахнул с полок книги и перепутал все страницы в сказках, отчего персонажи не могут найти свой дом – им будут помогать дети вместе с Дедом Морозом. А с 21 декабря по 9 января школьников в большом зале ждет «Снежная королева». Для самых маленьких в кукольном театре с 11 декабря по 9 января будут показывать «Праздник для елочки».

В ТЮЗе новогодние спектакли начнутся 20 декабря и продолжатся в первой декаде января. Для детей от 4 лет здесь поставят сказку «Чучуня против Деда Мороза» с Бабой Ягой, а ребята постарше (от 6 лет) отправятся в сказочное странствие по «Волшебному Лукоморью». В кассах рассказали, что тоже звонят пока в основном мамы и папы.

В театрах предполагают, что в этом году именно родители озаботились покупкой билетов на Новый год потому, что еще неизвестно, какие будут ограничения со стороны школ. Может случиться так, что образовательные учреждения уйдут на дистант или будет введен запрет на массовые мероприятия со стороны школ.

«Родители понимают, что надо брать досуг в свои руки», – говорят театралы.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что в магазинах уже начали продавать товары к Новому году: елочные украшения, гирлянды, сувениры, символику 2022 года. Также в Екатеринбурге определились с темой главного ледового городка на площади 1905 года – «Русские сказки». На создание горок и ледовых скульптур выделят 24 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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