Новый год в октябре: в магазинах появилась атрибутика праздника (ФОТО)

В магазины Екатеринбурга уже в октябре привезли новогодние атрибуты. На полках можно найти мишуру, Дед Морозов, сувениры, костюмы и шарики. Также есть и сувениры, посвященные символу будущего 2022 года – тигру. Как передает корреспондент «Нового Дня», новогодние товары завезли в сетевой магазин низких цен. Сотрудники торговой точки рассказали, что это первое поступление, но спрос уже есть: люди интересуются и покупают. Ближе к празднику выбор будет больше.

В прошлые годы в Екатеринбурге некоторые магазины тоже начинали продавать новогодние товары в середине октября. «Новый День» спрашивал у психологов – в чем причина ранней новогодизации? Одни специалисты считают, что приближение праздника происходит из-за эпидемиологической ситуации. Другие полагают, что подобным способом горожане могут стабилизировать эмоциональный фон.

Ранее мэрия Екатеринбурга уже выбрала тему для будущего ледового городка на площади 1905 года. Его посвятят русским сказкам. Помимо елки строители должны возвести скульптуру Деда Мороза и Снегурочки, 12-метровый замок изо льда «Остров Буян», две башни, скульптуры «Старички-боровички», «Не садись на пенек», несколько горок разного размера, детский лабиринт «На неведомых дорожках» и многое другое. На открытии планируется игровая программа и фейерверк. На строительство потратят 24 миллиона рублей. Но есть вероятность, что попасть в ледовый городок смогут не все. Его могут сделать зоной Covid-free, тогда потребуется QR-код или справка о перенесенном заболевании.

В прошлом году вход в городок был свободным. Но смотреть там было почти нечего: чтобы не привлекать толпы народа, мэрия обошлась минимальным набором – елка и несколько скульптур.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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