Психологи о ранней новогодизации: «Людям нужно верить во что-то светлое, стабильное, приятное, а иначе паника и страх захлестнут наше общество» (ФОТО)

За полтора месяца до Нового года прилавки магазинов и торговых центров уже ломятся от всевозможных подарков, а их витрины украшены мишурой, гирляндами и елками. Причины столь раннего праздничного ажиотажа психологи объясняют по-разному. Одни специалисты считают, что приближение праздника происходит из-за нынешней эпидемиологической ситуации. Другие полагают, что подобным способом горожане могут стабилизировать эмоциональный фон.

По мнению кандидата психологических наук Екатерины Легостаевой, есть два фактора, влияющих на желание людей скорее увидеть праздник. Один из них – климатический: «На первый взгляд, новогодние украшения в ноябре – это слишком поспешно. Словно мы по-детски стремимся уже сейчас приблизить праздник, ждем чуда. Но я бы выделила два сильных фактора, влияющих на то, что в наших краях люди так заранее готовятся к Новому году.

Во-первых, фактор климатический – в ноябре, особенно в его второй половине, резко сокращается светлое время суток, при этом золотая осень проходит, яркие цвета опавшей листвы быстро тускнеют. Холод, сырость, слякоть, серость пейзажа создают ощущение субдепрессии. Потребность в ярких красках, огоньках, разнообразии стимулов – возникает на уровне тела, нервной системы. То есть ранними новогодними приготовлениями мы пытаемся компенсировать сенсорный голод, который быстро развивается после того, как прошло лето, а следом за ним – короткая золотая осень. Думаю, это хорошее решение – раскрасить и подсветить свою жизнь, когда вид за окном – не очень».

Второй фактор, считает специалист, более глубинный. Его истоки можно отследить с дохристианского времени. «Именно в этот период шла пора празднования урожая, время свадеб, давалось начало новой жизни. И мы, в силу лояльности к этим традициям, тоже стремимся воспроизвести доступным образом торжество жизни перед грядущей длинной зимой. То есть отголоски языческого прошлого, живущие в уголках архаичной памяти, – дают себя знать. Через эти, почти неосознаваемые, ритуалы, мы переживаем все вместе надежду, что за суровой зимой придет весна и все наладится, трудности минуют, поток жизни не остановится. Поэтому украшать свое пространство, расцвечивать, освещать и делиться этим друг с другом – дело хорошее и важное. Терапевтичное во всех отношениях», – добавляет Екатерина Легостаева.

С другой стороны, по мнению кандидата психологических наук Анны Скоробогатовой, преждевременное обращение к праздничной теме связано с нынешней пандемией и коронавирусом: «Я считаю, что новогодние аксессуары и атрибутика дают людям приятное ожидание праздника. Осенью 2020 года, когда в нашем обществе преобладают тревога, страх и напряжение, связанные со здоровьем и экономикой, – ожидание праздника может восприниматься как освобождение. Тем более есть народное поверье, что праздник Новый год – предзнаменование нового этапа в жизни, когда закончатся переживания, проблемы. Людям нужно верить во что-то светлое, стабильное, приятное, а иначе паника и страх захлестнут наше общество. И ожидание Нового года, разглядывание и перебирание новогодних аксессуаров и атрибутов, может быть хорошим способом хоть немного снять накопившееся напряжение».

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