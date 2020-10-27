Организаторы корпоративов рассказали каким будет Новый год – 2021: без звезд, в лесу и онлайн

Event-индустрия Екатеринбурга готовится к новогодним корпоративам, которые в этом году из-за пандемии могут пройти в необычном формате. Звезд не решаются приглашать даже крупные компании, многие заменили традиционные банкеты на онлайн-поздравления и подарки сотрудникам. Но есть и оптимисты, которые готовы провести корпоратив в любом случае: «Даже если ужесточат коронавирусные ограничения, народ готов праздновать в лесу, в коттеджах», – рассказали представители рынка.

В прошлые годы к концу октября в Екатеринбурге под новогодние корпоративы, как правило, уже были забронированы все популярные площадки, а у ведущих праздников не было свободных дат на декабрь и январь. Графики выступления звезд тоже были расписаны, крупные компании, приглашая именитых исполнителей, мерились статусностью. Но в 2020-м коронавирус внес серьезные изменения.

Как рассказала «Новому Дню» заместитель генерального директора группы компаний Be Brand, руководитель регионального подразделения Национальной ассоциации организаторов мероприятий на Урале Марина Макридина, до 80% компаний в этом году вообще не будут устраивать традиционные корпоративы. «По нашим наблюдениям, клиенты условно разделились на три части. Первые – примерно 30% – вообще не надеются на офлайн-корпоративы. В первую очередь, это крупные компании, для которых слишком рискованно сейчас планировать праздник на тысячу и более человек. Такие предпочитают изначально менять празднование Нового года на другие форматы. В основном на тот же бюджет, который закладывался на корпоратив, закупаются подарки для сотрудников, – рассказала Марина Макридина. – Вторая часть – почти 50% – сразу настроена на онлайн. Это, конечно, будет не вечерний формат – скорее, дневное или утреннее телешоу, трансляция с развлекательной составляющей, награждение лучших сотрудников и так далее. И, наконец, третья часть – оставшиеся 20% – это, условно говоря, консерваторы. Такие клиенты не настроены на онлайн ни при каких условиях. Они изначально говорят, что если будет введен запрет на мероприятия, они готовы перенести корпоратив на более поздние даты – январь, февраль – но провести его в традиционном формате. Чаще всего это небольшие компании, до 100 человек».

Знаменитостей в этом году никто заказывать, скорее всего, не будет, рассказал «Новому Дню» директор Emotion Marketing Group Premyer Алексей Краснобаев. «Звезд в этом году в Екатеринбурге не будет. В Москве, думаю, будут заказывать за 3-5 дней до корпоративов, потому что у большинства артистов декабрь свободен в этом году, мало кто похвастается, что у него есть авансы на новогодние даты. Рынок звезд просел очень сильно – враз всем это стало не нужно, – говорит Алексей Краснобаев. – В прошлые годы крупные компании приглашали Лободу, чтобы показать, что заработали много денег и могут себе это позволить. Сейчас поменялось все. Даже те, кто условно заработал на Лободу, проводить корпоратив в этом году не будет – кто-то просто прикрывается пандемией и экономит. Кто-то говорит, что не хочет тратить деньги, чтобы обеспечить себе подушку безопасности на случай, если пандемия продлится в следующем году».

Однако Новому году – быть, – уверен директор Emotion Marketing Group Premyer. Вопрос только – кто, где и как будет праздновать. «У нас народ так устроен, что праздновать будет. Будут местные ведущие, местные артисты. Мы в своей компании сделали ставку на небольшие компании – 50-300 человек. Небольшие мобильные компании, которым не надо «держать лицо», приглашать вип-гостей, – они готовы отмечать где угодно. По моим подсчетам, таких оптимистов – процентов 30. Они будут устраивать корпоративы», – рассказал Алексей Краснобаев.

Представители event-индустрии говорят, что на данный момент крайне мало заключенных и уже оплаченных контрактов на проведение новогодних мероприятий. Люди в основном зондируют почву. А если договор заключается, то, как правило, в нем прописываются условия возврата аванса либо переноса корпоратива. Все зависят от дальнейших действий властей: будут ли вводиться очередные коронавирусные ограничения, либо к Новому году будут послабления.

«Все договоренности плавают. Люди мечутся. Много отмен по уже забронированным корпоративам. Например, неделю назад договорились о корпоративе на 21 декабря. Сейчас звонят и отменяют, говорят, что подумали и решили не проводить. Другие, наоборот говорят, что на свой страх и риск будут отмечать Новый год, невзирая на запреты властей – хоть в лесу, хоть в коттедже, – рассказал ведущий из «Топ10-Екб» Александр Тарасов. – По большому счету весь рынок ждет конца ноября, тогда станет более-менее понятно, что будет с новогодними мероприятиями. Думаю, к тому же сроку станет ясно и с ограничительными мерами».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.10.20

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