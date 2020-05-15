Event-индустрия России потеряла 50 миллиардов рублей, под угрозой увольнения – 140 тысяч человек

Организаторы праздников и событий по всей стране подсчитали убытки, которые понесли из-за отмены всех мероприятий как минимум до середины лета. Ущерб отрасли исчисляется десятками миллиардов рублей.

«По информации от фонда «Росконгресс», собранной по отраслевым ассоциациям по всей России, ущерб event-индустрии от пандемии составил уже 50 миллиардов рублей. Под угрозой – 140 тысяч рабочих мест. В отрасли происходят колоссальные приостановки деятельности. И в Свердловской области тоже до 90 площадок, средств размещения приостановили работу, а кто не приостановил, имеет загрузку от 1 до 5%», – рассказала сегодня на пресс-конференции в агентстве ТАСС заместитель генерального директора, руководитель конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Татьяна Флеганова.

На данный момент все крупные мероприятия – деловые форумы, выставки – перенесены на осень. Остановка деятельности event-отрасли тянет за собой длинную цепочку: работу не получают подрядчики, отели (где размещаются гости мероприятий), артисты и прочие, прочие, прочие. Как говорят сами работники event-индустрии, по стране работает 300-400 крупных агентств, в Екатеринбурге – около 20. В нашем городе годовой бюджет такого агентства составляет от 50 до 100 миллионов рублей. За этот год половину бюджета уже можно вычесть. И когда отрасль начнет оживать, пока никто не знает.

«Я максимально пессимистично настроена. Предполагаю, что даже осенью ивенты не запустятся в полной мере, – считает заместитель генерального директора группы компаний Be Brand Group, руководитель подразделения Национальной ассоциации организаторов мероприятий на Урале Марина Макридина. – Мы общаемся с клиентами. Сейчас разговоры идут о послаблениях режима и многие из них задумались – а готовы ли они будут после снятия ограничений сразу устраивать корпоративы на 1000 человек? Большинство не готовы делать такое мероприятие. Потому что не хотят подвергать риску заражения 1000 своих сотрудников. Может, когда мы поймем, что мы теперь живем в другом мире, и теперь все события – это в масках, с санитайзерами, – тогда будем принимать решения и создавать другие форматы».

Основатель и директор агентства Red Pepper Events Динара Кексина тоже говорит о том, что крупных мероприятий сразу после выхода из «карантина» не будет. «Мы рассчитываем делать сначала только небольшие мероприятия, на 15-20 человек, чтобы люди привыкали, что могут куда-то ходить в принципе. Чтобы не боялись. Начинаем разрабатывать такие мероприятия уже сейчас», – отметила Динара Кексина. Рассчитывать на поддержку от государства event-сектору не приходится. Хотя сейчас управление культуры пытается ввести реальную меру поддержки – начать торги по мероприятиям, планирующимся на зиму, уже сегодня. «У муниципалитета не так много возможностей помогать, – отметил начальник управления культуры Илья Марков, сославшись на общие меры поддержки государства по налогам и кредитам. – Но управление культуры сейчас тоже пытается внедрить инициативу. Я знаю, что Москва так начала делать. И мы тоже предлагаем городской администрации – «поделиться» нашими бюджетами – проводить тендеры по зимним мероприятиям уже сегодня. Тогда хоть какие-то деньги пойдут в отрасль. Пока это находится на обсуждении».

Напомним, когда в Екатеринбурге только запретили проведение массовых мероприятий, многие представители отрасли надеялись, что ограничения снимут к лету. Многие готовили мероприятия на июль и август. Но пока их судьба не известна.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

Зараженных Covid-19 пациентов без симптомов отправят в обсерваторы. / Куйвашев приказал увеличить число «ковидных» мест в больницах – за счет НИИ ОММ, наркологии, психиатрии и больниц в небольших городах (СПИСОК). / Уральский иммунолог объяснил, почему половина зараженных коронавирусом не имеет симптомов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»