Летом будет свадебный бум: молодожены забронировали все залы на месяцы вперед

После лета-2020, когда многие отказались от свадеб из-за действовавших ограничений, в этом сезоне на Среднем Урале будет настоящий свадебный бум. Отельеры говорят, что мест в банкетных залах и загородных домах на пятницы и субботы уже нет, молодожены начали бронировать и четверг, и воскресенье. Ведущие говорят о демпинге на рынке и попытке сбить цены.

В 2020 году, когда были закрыты рестораны и запрещены массовые мероприятия, многие уральцы приняли решение не жениться и не устраивать пышных свадеб. И, по словам представителей рынка, это сыграло свою роль.

«В этом году работает отложенный спрос. Прошлым летом было мало свадеб, частных банкетов физлиц. И мы уже видим, как проявляется этот отложенный спрос сейчас и в загородной, и городской среде. Сейчас начнут открываться летние площадки, и многие будут заняты. В целом оптимистичный прогноз», – рассказала член правления клуба отельеров, член правления конгресс-бюро Екатеринбурга, генеральный менеджер Angelo by Vienna House Ekaterinburg Ольга Акимова.

В некоторых отелях в банкетных залах и коттеджах уже забронированы почти все летние пятницы и субботы. «Спрос на банкеты, включая свадьбы, действительно есть. Глубина бронирования высокая, в этом году мы видим, что молодожены заранее договариваются, потому что некоторые отменяли праздники в прошлом году. Популярные даты уже забронированы на наших городских и загородных площадках, – рассказала «Новому Дню» директор Управляющей компании USTA Hotels Тамара Клишина. – Все пятницы и субботы проданы. Сейчас идут бронирования четвергов и воскресений: те, кто не успел занять удобные даты, согласны даже на это».

Ведущий из клуба Тор10Ekb Александр Тарасов говорит, что особенностью этого свадебного сезона можно назвать отсутствие «среднего» класса. «Есть очень богатые свадьбы и есть недорогие, бюджетные. А чего-то среднего не так много, – говорит ведущий. – В целом я бы сказал, что по уровню заказов в этом году вернемся к 2019 году, не могу сказать, что люди стали больше жениться».

Также Александр отметил, что рынок event-индустрии сильно «перетряхнуло» за 2020 год. Кто-то перепрофилировался и совсем ушел из профессии, другие готовы демпинговать и снижать цену, поскольку год сидели без заказов. Кроме того, уже есть случаи, когда недобросовестные агентства и ведущие отказываются от «дешевых» свадеб, несмотря на договоренности с молодоженами, в пользу более дорогого корпоративного сегмента. «Думаю, в этом сезоне будут неприятные ситуации, когда кто-то набрал много заказов, а справиться с обязательствами не смог», – отметил Александр Тарасов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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