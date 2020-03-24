«Звезды сначала выставили штрафы», – организаторы рассказали, как отменилось 90% мероприятий

Event-индустрия оказалась в не менее затруднительной ситуации, чем туризм, в связи с ограничениями, вызванными распространением коронавируса. На ближайшие пару месяцев в Екатеринбурге отменено 90% мероприятий – все, где планировалось более 50 участников. Эксперты считают, что кризис приведет к уходу с рынка некоторых компаний.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» представители ивент-индустрии Екатеринбурга, на ближайшие два месяца отменилось до 90% мероприятий. Речь идет о корпоративах, форумах, тим-билдинге и прочих активностях. Заказы переносят и крупнейшие корпорации (банки, металлурги, финансисты), и частные лица.

Одно из крупнейших event-агентств в Екатеринбурге, Emotion Marketing Group Premyer, которое работает со звездами российской величины, организуя их выступления на корпоративах, уже договорилось о переносе концертов на более поздние даты. Изначально артисты пытались выставить штрафы.

«Конечно, ситуация с коронавирусом нас всех (представителей сферы развлечений, – прим. ред.) не обошла стороной. Есть и отмены мероприятий, и переносы. Но я человек, настроенный на позитив, и думаю, что к лету все стабилизируется, – рассказал «Новому Дню» директор Emotion Marketing Group Premyer Алексей Краснобаев. – В начале марта, когда еще только пошла информация о возможных отменах концертов и мероприятий, некоторые российские звезды пытались выставлять штрафы и неустойки. Не буду называть имена, но такое было. Сейчас позиция у всех поменялась. Всем стало понятно, что это форс-мажор, и либо ты возвращай аванс, который уже получен, либо договариваемся на перенос даты выступления. И сейчас у нас полное понимание с обеих сторон».

В условиях запрета массовых мероприятий с числом участников более 50 человек агентство перешло на работу с частными заказами.

«У нас сейчас упор на два направления. Первое – мероприятия численностью до 40 человек. Люди все равно что-то празднуют, пусть и узким кругом, устраивают вечеринки там, где это не запрещено законом. Второе направление – организация мероприятий на июль-август. Я надеюсь, к тому времени все запреты будут сняты», – прокомментировал Алексей Краснобаев.

В «Клубе успешных ведущих «Топ10Екб» корреспонденту «Нового Дня» рассказали, что на март-апрель у всех ведущих мероприятий и корпоративов отменилось до 90% мероприятий. «Апрель просто пустой», – говорят сотрудники.

«Даже частные мероприятия, например, свадьбы, некоторые предпочитают переносить на лето. У людей уже началась паника. Хотя кто-то сохраняет заказы, в основном, небольшие, – рассказал один из ведущих «Топ10Екб» Александр Тарасов. – У тех, кто предоставляет в аренду технику для проведения свадеб, концертов (свет, звук) сейчас тоже проблемы. И по ощущениям, к лету ситуация не выровняется. Сейчас многих людей отправляют на удаленку, либо в отпуска без оплаты. Денег у людей скоро не станет».

По мнению представителей event-индустрии, этот кризис-2020 вполне может выкосить с рынка небольшие фирмы по организации праздников. Крупные игроки будут держаться.

«Рынок организации мероприятий изменится. Возможно, закроются маленькие фирмы, возможно, артисты пересмотрят свое отношение к работе, станут более исполнительными. Потому что есть ощущение, что в последние годы многие зажрались – и в плане гонораров, и в плане хотелок. Всех нынешняя ситуация взбодрит», – прокомментировал один из представителей отрасли в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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