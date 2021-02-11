444 пары поженятся 12 февраля: психолог и нумеролог рассказали о любви к красивым датам

Завтра, 12 февраля, уральскую столицу снова ждет очередной свадебный бум. 12.02.2021 – зеркальная дата, именно в этот день 444 пары уральских влюбленных решили связать себя узами брака. Это самое большое количество заявлений за последнее время, которое поступило от свердловчан. «Новый День» пообщался со специалистами в разных областях и выяснил, чем может быть обусловлено такое желание создать семью именно в красивую дату, и почему люди гонятся за определенными цифрами.

Как сообщили «Новому Дню» в Управлении ЗАГС Свердловской области, годы самых красивых дат уже прошли. Сейчас большим спросом пользуются все «двадцатые» числа или даты, где присутствуют сочетания цифр 1, 2 и 0. «Так, например, в прошлом году самыми популярными датами выступили: 20.02.2020, 10.10.2020 и 12.12.2020. На эти дни было подано 287, 146 и 64 заявления соответственно. В этом же году за 21 января было получено 158 заявлений, а на 12.02 целых 444, из них 224 – на торжественную регистрацию брака», – отметили в пресс-службе управления.

Психолог Антон Кузнецов считает, что, во-первых, это объясняется тягой к ритуалам. «Люди всегда придают большую ценность определенным бессмысленным, на первый взгляд, действиям. Люди склонны создавать культуру вокруг любого события. Это не просто свадьба, это и платье, и голуби, и церемония, и даже определенное время самого торжества. Поэтому, с одной стороны, все хотят сделать именно по правилам, а с другой – каждому хочется выделиться и самоудовлетвориться», – отмечает он.

Во-вторых, говорит психолог, люди с древности придавали значение цифрам, что является еще одним интересным феноменом. Человек знает, что среди чисел есть как «счастливые», так и «несчастливые» цифры. Однако главным тут будет не сам факт наличия определенного числа, а смысл, который человек в него вкладывает.

Таронумеролог Анна Чистякова также считает, что в семейном счастье дата совершенно не играет никакой роли, кроме того, какой смысл пара вкладывает в этот день: «Многие люди просто хотят чудес и необычного волшебства всегда. Поэтому и даты выбирают необычные, запоминающиеся и, как нам кажется, красивые. Но по факту дата – это просто дата. И каждая дата несет свою личную характеристику никак не привязанную к зрительно-визуальной картинке. Мы то, во что мы верим, и самая обычная дата, с точки зрения набора цифр, может быть как счастливой, так и не очень».

Она также отмечает, что важно не столько гнаться за цифрами, сколько почувствовать то, что подходит именно тебе. «Нет идеальных отношений, как и нет идеальных дат. Интуитивно каждый человек внутри знает дату, однако не все еще привыкли слушать именно себя, из-за чего многие и поддаются внешним шаблонам. Наша душа, интуиция уже все знает, знает весь опыт и путь. Даты – это уже набор характеристик вероятного развития отношений, радостей и сложностей, с которыми может столкнуться пара. Как описание для нашего ума вибрации даты, конечно, будут работать на пару, но ведь и пара не просто так создалась на земле. Главное просто чувствовать, а не выдумывать лишнего. А если вы не знаете, как выбрать дату, то наилучшим вариантом выбора будет секунда: а давай! Что первое пришло в голову и устроило обоих, то и будет единственно верным и наилучшим днем для свадьбы», – отмечает таронумеролог.

Что касается именно самой даты, специалист предложила бы 21-е число, поскольку, с точки зрения нумерологии, 21 Аркан Мир – открытость, легкость, доверие, путешествия, радость. А 12 Аркан больше про некий застой, зависшее состояние, жертвенность.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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