Крупные компании отказались от корпоративов, небольшие меняют формат: тенденции Нового года – 2022

Компании-гиганты, которые до пандемии славились масштабными корпоративами с приглашением звезд мировой величины, не готовы устраивать праздник для коллектива на Новый год. Руководство, ссылаясь на пандемию, экономит. Рынок event-индустрии сейчас подддерживают в основном заказы от среднего и малого бизнеса. Причем формат вечеринок изменился: люди не хотят устраивать банкет в ресторане и ищут новые площадки и способы празднования.

Об отказе крупных компаний от корпоративов «Новому Дню» рассказали представители сразу нескольких фирм event-индустрии в Екатеринбурге. В частности, директор Emotion Marketing Group Premyer Алексей Краснобаев предположил, что генеральные директора таких холдингов-гигантов под прикрытием коронавируса экономят бюджеты. «Возможно, топ-менеджмент посмотрел на прошлый год и понял: прожили же люди без праздника – и сейчас проживут. Большие компании притаились, а вот средние и маленькие готовы планировать и праздновать Новый год, – говорит Алексей. – По сравнению с прошлым годом заказчики стали смелее. В 2020-м была неизвестность: люди боялись планировать корпоративы, оглядываясь на возможные ограничения. И тогда страх победил. А в этом году, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом выше, люди успокоились и научились жить в новых реалиях. ПЦР-тесты, QR-коды вошли в обыденную жизнь, появилась социальная ответственность. И все стороны стали более лояльны. Заказчики готовы в случае ужесточения запретов перенести даты корпоративов, артисты, которые в прошлом году не готовы были возвращать аванс, в этом году поменяли политику и тоже готовы идти на уступки».

По словам директора Emotion Marketing Group Premyer, основная масса заказов – от компаний на 50-150 сотрудников. Причем от ресторанного формата все стараются отходить, ищут альтернативы. Во-первых, это многим наскучило, во-вторых, в ресторанах есть ограничения – работают они теперь до 23 часов.

«У меня есть компания, которая решила проводить корпоратив в своем же цехе. Туда вызовут кейтеринг, установят свет, звук. Другие выбирают большие лофты, базы отдыха с банями, какие-то нестандартные решения. Часто получается интереснее и дешевле, чем было бы в ресторане, где люди были бы привязаны к столикам. А сейчас коронавирус включил фантазию», – рассказал «Новому Дню» Алексей Краснобаев.

В компании Be Brand Advent подтверждают, что крупные компании не заказывают корпоративы в уходящем 2021 году. Да и средние часто выбирают формат «микрогрупп», объединяя их между собой телемостами. Заказчики перестали бояться онлайна. «С прошлого года осталось много онлайна и гибридного формата мероприятий. Многие компании приглашают на корпоративы лучших сотрудников, выбранных по каким-то бизнес-показателям. Эти люди могут находиться в разных районах Екатеринбурга или разных городах, в каждой локации проходит свой офлайн-корпоратив с кейтерингом, активностями. И эти микрогруппы объединяют между собой телемостом, – рассказала исполнительный директор компании Be Brand Мария Абдрахимова. – Средняя продолжительность непрерывного просмотра онлайна за год сильно возросла. Если год назад мы фиксировали, что прямой эфир активно смотрят 5-7 минут, то сейчас – это час и более. Но и качество онлайна улучшилось – его стали делать по всем правилам динамичного телешоу».

Звезд в этом году приглашают больше. Если в прошлом возникали сложности, и часто актеры или певцы вещали из студии в Москве онлайн, в этот сезон исполнителей привозят в Екатеринбург. «Конкретные имена я не имею права называть, но среди приглашенных – известные комики, звезды театра и эстрады. Мы их стараемся привозить в Екатеринбург, потому что людям важно присутствие человека, возможность пообщаться», – отметила Мария Абдрахимова.

В компании Be Brand Advent говорят, что в качестве плошадок для корпоративов компании выбирают в основном большие центры, где есть возможность развести потоки гостей, устроить студию для онлайна. Например, многие корпоративы пройдут в Ельцин-центре, «Синара-центре», выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». На рестораны приходится лишь небольшая доля заказов.

Впрочем, говорить, что рестораны будут пустовать, нельзя. Ведущий из Екатеринбурга Александр Тарасов рассказал, что у него есть заказы и в банкетных залах, и в ресторанных. «Видно, что многие рестораны переживают не лучшие времена, поэтому ценник на свои услуги они в этом году не поднимают, несмотря на подорожание продуктов и вообще всего, – говорит Александр. – То, что рестораны работают до 23 часов, для большинства компаний не проблема. Корпоративы (их официальная часть) к этому времени уже заканчиваются».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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