Уральский бизнес отказывается от новогодних корпоративов из-за коронавируса и отсутствия бюджета

Только 56% работающих жителей Свердловской области говорят, что у них планируется корпоратив. Еще треть пока не знают, устроит ли компания праздник, 18% ответили, что Новый год с коллегами точно не будут отмечать.

Такие данные приводит служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. По данным опроса, праздновать Новый год планируют в сферах продаж, маркетинга, IT-сектора, юриспруденции. Отказались от корпоративов работники по управлению персоналом, специалисты транспортно-логистической сферы и отрасли добычи сырья. Главная причина, по которой бизнес отказался от Нового года, – коронавирус (52%), на втором месте – отсутствие бюджета (30%). Часть респондентов рассказали, что в их компании вообще не принято отмечать Новый год (10%).

Более половины предприятий, которые устроят корпоративы, отмечать будут в обычном офлайн-формате, причем чаще всего выбирают ресторан или кафе (54%), а также клубы и лофты (28%). В офисах праздновать будут 18% ответивших. Онлайн-вечеринки устроят 24% организаций.

Как ранее писал «Новый День», в этом году от проведения корпоративов отказались крупные компании и холдинги. По словам представителей ивент-индустрии, топ-менеджмент решил экономить, прикрываясь коронавирусом. Зато от праздника не отказались компании с количеством сотрудников 50-100 человек. Чаще всего они выбирают нестандартные программы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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