24 миллиона выделила мэрия Екатеринбурга на главный ледовый городок

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства и обслуживания ледового городка на площади 1905 года. На портале госзакупок размещен тендер на сумму в 24,3 миллиона рублей.

В документах к заказу сообщается, что помимо елки строители должны возвести скульптуру Деда Мороза и Снегурочки, 12-метровый замок изо льда «Остров Буян», две башни, скульптуры «Старички-боровички», «Не садись на пенек», несколько горок разного размера, детский лабиринт «На неведомых дорожках» и многое другое. Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 27 октября.

С темой будущего городка уже определились – это будут «Русские сказки». Открыть главную елку города планируют 29 декабря концертом и фейерверком.

В прошлом году в столице Урала из-за пандемии COVID-19 праздник в центре получился унылым – на площади не было аттракционов и горок.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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