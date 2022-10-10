Темой ледового городка-2023 станет «300-летие Екатеринбурга»

В мэрии Екатеринбурга утвердили тему ледового городка, который появится на площади 1905 года в декабре. Он будет посвящен 300-летию города.

«Темой ледового городка станет 300-летие Екатеринбурга. Когда появятся подробности, то обязательно сообщим о них», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в прошлом году темой были русские народные сказки. Строительство городка обошлось в 24 миллиона рублей. Он проработал месяц: с конца декабря до конца января.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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