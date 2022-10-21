В ледовом городке Екатеринбурга установят живую ель, крепость и зайцев с гармошками (ФОТО)

В ледовом городке, который будет посвящен 300-летию Екатеринбурга, установят живую 25-метровую ель. На площади 1905 года будет большая крепость, шесть детских горок в виде животных, фигуры заек с гармошками и скамейки-завалинки. Про юбилей города напомнят световые растяжки с поздравлениями и датами. Строительство городка обойдется в 26 миллионов рублей.

Прием заявок от подрядчиков начался на сайте госзакупок, он продлится до 7 ноября. От компаний требуется построить «комплекс ледового городка, символизирующий уральские края – с первой крепостью, лесами, горами», – говорится в конкурсной документации. Предполагается, что ледовый городок покажет не современный Екатеринбурга, – а самое начало становления города.

Согласно проекту, самым большим объектом на площади 1905 года станет «Крепость», внутри которой установят фотозоны, а над ней – звездное небо с иллюминацией. Вокруг будут ледяные елки, а под ними – ледяные зайчики и оленята. Также в городке установят четыре скамейки-завалинки, фигуры заиньки с гармошкой, снеговика с балалайкой и другие.

Для детей сделают чашу «Ледяное озеро», а также шесть маленьких горок: «Зайчики», «Совята», «Белочка», «Глухарь», «Лисица» и «Ежик». Средняя горка будет в виде медведицы. И, конечно, будут ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

О том, что городок все-таки посвящен юбилею Екатеринбурга, будет напоминать светодиодная каркасная композиция с праздничной лентой «Екатеринбург, 1723-2023» и целая галерея световых арок с надписью «300 лет». Также на площади 1905 года установят скульптуру «Каменный цветок» и «Кристаллы» и декоративную стенку в виде Уральских гор.

Зато елка в этом году будет живая, а не пластиковый каркас. «Установить живое хвойное дерево – ель, согласовать вывоз с департаментом лесного хозяйства по Свердловской области. Высота Новогодней ёлки до звезды – не менее 25 метров. На макушке ёлки должна быть установлена светящаяся звезда диаметром не менее 1,2 м. Иллюминация Ёлки должна быть многоцветная, иметь не менее 5 цветов», – говорится в закупочной документации.

Потратят на ледовый городок 26,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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