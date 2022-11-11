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Пятница, 11 ноября 2022, 08:51 мск

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Глава Екатеринбурга показал, как будет выглядеть ледовый городок (ФОТО)

Кадр с презентационного видео

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился в своем телеграм-канале презентационным видео главного ледового городка уральской столицы. В смоделированном пространстве можно рассмотреть запланированные горки, скульптуры, пересчитать ели.

«Готовимся к приближающимся праздникам, до них остается всего полтора месяца. Безусловно, программа мероприятий будет скорректирована. Однако Новый год – это прежде всего семейный праздник, которого очень ждут дети. Нельзя лишать их зимнего чуда! Особенно – детей тех, кто выполняет сейчас свой воинский долг», – отметил мэр. Он добавил, что в этом году будет также конкурс среди предприятий на лучшее новогоднее украшение города.

Как ранее писал «Новый День», в этом году новогодний городок посвящен 300-летию Екатеринбурга. В нем установят живую ель, на площади 1905 года будет большая крепость, шесть детских горок в виде животных, фигуры заек с гармошками и скамейки-завалинки. Про юбилей города напомнят световые растяжки с поздравлениями и датами. Строительство городка обойдется в 26 миллионов рублей. Подрядчик неизменный, «Айс проект 2000».

Екатеринбург, Марина Иванова

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