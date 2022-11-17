В Свердловской области ледовые городки посвятят Древней Руси: будут троны, богатыри и витязи

Муниципалитеты Свердловской области начинают готовиться к Новому году и объявляют конкурсы на строительство ледовых городков. И, похоже, самой популярной темой в этом году станет Древняя Русь. На площадях установят троны, фигуры витязей и богатырей, лохани и бочки.

Например, в Каменске-Уральском главный ледовый городок на площади Ленинского комсомола будет называться «Русь изначальная». На него потратят 4 миллиона рублей. Судя по документам на сайте госзакупок, подрядчик должен будет возвести лабиринт «Самовар», скульптуры «Емеля», «Княгиня, провожающая богатыря», «Три богатыря». Будет несколько фотозон: одна в виде колодца, другая – в виде трона. Ловушку малую для детей сделают в виде лохани, а горку малую – в виде бочки. Глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов ранее обещал, что ледовый городок будет «без излишеств, учитывая экономическую ситуацию, на уровне прошлого года».

Такой же тематики будут придерживаться и в Белоярском городском округе. Единого названия для ледового городка здесь нет, но судя по техзаданию на госзакупках, на площади появятся «Голова Витязя», «Русский богатырь» и «Трон». Дополнят это декоративной композицией «Золотая рыбка», горками и фигурами Деда Мороза со Снегурочкой. На все про все – 3,5 миллиона рублей.

Нижний Тагил оказался вне патриотического тренда. Здесь собираются построить ледовый городок с популярными персонажами советских и российских мульфильмов. Правда, закупка еще не объявлена, возможно, в ней тоже будут богатыри. Фишкой тагильского главного городка станет девятиметровый торт – в честь уходящего юбилейного года. Напомним, Нижний Тагил в 2022-м отметил 300-летие. А еще будет каток.

В небольших городах решили не заморачиваться с темами. Например, в Реже построят несколько ледовых городков – в разных районах города. На каждый потратят по 1,2 миллиона рублей. От подрядчиков требуется просто установить фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горки, чаши, лабиринты, а еще – фигуру в честь 250-летия Режа.

Напомним, в Екатеринбурге темой ледового городка станет 300-летие уральской столицы. Но наполнение тоже будет отсылать к корням. Самым большим объектом на площади 1905 года станет «Крепость», внутри которой организуют фотозоны, а над ней – звездное небо с иллюминацией. Вокруг будут ледяные елки, а под ними – ледяные зайчики и оленята. Также в городке установят четыре скамейки-завалинки, фигуры заиньки с гармошкой, снеговика с балалайкой и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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