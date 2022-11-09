В Екатеринбурге выбрали строителей ледового городка

В Екатеринбурге определили победителя конкурса по строительству ледового городка на площади 1905 года. Как и в прошлом, им стала компания «Айс проект 2000». «Заявка этой организации была единственной поданной на конкурс», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Строительство ледового городка начнется 14 ноября и завершится в конце декабря. Все это время парковка на площади 1905 года будет закрыта.

Напомним, темой городка в этом году стало 300-летие Екатеринбурга. Кроме того, затраты на его строительство стали самыми высокими за последние 12 лет – больше 26 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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