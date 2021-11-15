Парковку на площади 1905 года закрыли под строительство ледового городка (ФОТО)

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрылась парковка на площади 1905 года. Начинается строительство ледового городка, на место уже подвезли строительные вагончики и секции забора.

Сам новогодний город по традиции откроют за несколько дней до праздников, 29 декабря.

Темой городка в этом году станут русские народные сказки, на пятачке напротив мэрии появятся замок изо льда «Остров Буян», две башни, скульптуры «Старички-боровички», «Не садись на пенек», несколько горок разного размера, детский лабиринт «На неведомых дорожках» и другое. Из бюджета на строительство потратят 24 миллиона рублей, подрядчик, как и всегда, «АйсПроект-2000».

Год назад из-за пандемии праздник в центре получился унылым – на площади не было аттракционов и горок – их посчитали опасными. В этом году такие развлечения не отменяют.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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