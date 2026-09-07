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Загородные отели начали продавать туры на Новый год

Загородные отели на Урале уже открыли продажу туролв на Новый год. Так, три ночи в отеле на Тургояке в этот период обойдутся примерно в 65-70 тысяч для семьи с двумя детьми. В пятизвезднике в центре Екатеринбурга размещение в новогоднюю ночью будет стоить порядка 25 тысяч для того же состава.

Впрочем, некоторые отели и загородные клубы вообще пока не открыли бронирование на новогодние номера. «Сейчас прорабатываем программу и цены, ближе ко второй половине сентября будем выставлять в продажу», – сообщили «Новому Дню» в одном из уральских загородных отелей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Новый год

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