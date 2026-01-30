российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 января 2026, 11:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уральские дети, отправившие безадресные письма Деду Морозу, получили ответ из Великого Устюга

В России сегодня отмечается День Деда Мороза и Снегурочки – неофициальный праздник, символизирующий скорое прощание с зимой. По традиции, в этот день в свердловский филиал «Почты России» пришло письмо из резиденции волшебника в Великом Устюге. Дед Мороз поблагодарил всех детей из Свердловской области, которые отправляли ему письма. Те, что были оформлены без обратного адреса, сотрудники почты направили служебной посылкой – чтобы точно все дошло до сказочной резиденции.

В ответном обращении Дед Мороз отметил теплоту уральских писем и передал для всех детей свое послание: «Получил я ваши письма, которые меня очень порадовали! Пришло время ответ написать. Велю ветрам моим северным намести сугробы, чтобы весело было вам с друзьями кататься по ним на санях и лыжах! Велю матушке-зиме разрисовать морозным узором окна домов. Коли вести себя будете славно, старших слушать да учиться на отлично, то исполню все мечты ваши, каждую в свое время, и старания ваши поддержу силой своей волшебной!» – написал Дедушка Мороз.

Фото: Почта России

Всего в 2025 году через уральский филиал почты было отправлено около 12 тысяч писем Деду Морозу. «Для нас большая честь быть связующим звеном между детьми и Дедом Морозом. Каждое такое письмо – это частичка веры в чудо, которую мы бережно храним и передаем. Ответ из Великого Устюга – лучшее подтверждение, что Дед Мороз существует», – отметила директор группы регионов Урал «Почты России» Наталья Алемасова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Новый год

Перед Новым годом уральцы незаконно срубили 95 елок / Нарколог рассказал, как уральцы пережили длинные выходные / Свердловчане законно срубили в лесу почти 13 тысяч елок на Новый год / В новогодние каникулы уральцы проговорили по телефону 144 года / В мэрии Екатеринбурга пояснили, почему не будут продлевать работу ледового городка / Опубликован график вывоза старых елок в Екатеринбурге / Почти миллион человек посетили новогодние площадки Екатеринбурга / В ледовом городке на Плотинке увеличат количество входов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,