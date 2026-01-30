Уральские дети, отправившие безадресные письма Деду Морозу, получили ответ из Великого Устюга

В России сегодня отмечается День Деда Мороза и Снегурочки – неофициальный праздник, символизирующий скорое прощание с зимой. По традиции, в этот день в свердловский филиал «Почты России» пришло письмо из резиденции волшебника в Великом Устюге. Дед Мороз поблагодарил всех детей из Свердловской области, которые отправляли ему письма. Те, что были оформлены без обратного адреса, сотрудники почты направили служебной посылкой – чтобы точно все дошло до сказочной резиденции.

В ответном обращении Дед Мороз отметил теплоту уральских писем и передал для всех детей свое послание: «Получил я ваши письма, которые меня очень порадовали! Пришло время ответ написать. Велю ветрам моим северным намести сугробы, чтобы весело было вам с друзьями кататься по ним на санях и лыжах! Велю матушке-зиме разрисовать морозным узором окна домов. Коли вести себя будете славно, старших слушать да учиться на отлично, то исполню все мечты ваши, каждую в свое время, и старания ваши поддержу силой своей волшебной!» – написал Дедушка Мороз.

Всего в 2025 году через уральский филиал почты было отправлено около 12 тысяч писем Деду Морозу. «Для нас большая честь быть связующим звеном между детьми и Дедом Морозом. Каждое такое письмо – это частичка веры в чудо, которую мы бережно храним и передаем. Ответ из Великого Устюга – лучшее подтверждение, что Дед Мороз существует», – отметила директор группы регионов Урал «Почты России» Наталья Алемасова.

