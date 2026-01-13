В мэрии Екатеринбурга пояснили, почему не будут продлевать работу ледового городка

В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему ледовый городок в Историческом сквере будет работать только до 18 января. Содержание праздничной площадки обходится слишком дорого. Основные затраты – это уборка территории городка, оплата электроэнергии, а также расходы на охрану.

Как поясняет близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», перед самым открытием городка полиция выдвинула требование о том, чтобы на каждом входе на площадку должны стоять лицензированные охранники. «Которых срочно пришлось искать. Как и искать деньги на их оплату», – отмечает источник.

Городская елка и ледовый городок, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба, открылись вечером 30 декабря. За время праздничных каникул площадку посетило около 150 тысяч человек. Общие затраты на строительство ледового городка-2026 составили 26 миллионов 49 тысяч рублей. При этом строителям пришлось везти лед из ХМАО, так как в начале декабря в Екатеринбурге была теплая для зимы погода. Подрядчиком, как и в предыдущие годы, была компания «Айс проект 2000».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

