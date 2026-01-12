российское информационное агентство 18+

Почти миллион человек посетили новогодние площадки Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о посещаемости городских новогодних площадок в январские каникулы.

За праздники ледовый городок в Историческом сквере посетило около 150 тысяч человек, каток на площади 1905 года – порядка 25 тысяч, парк Маяковского – свыше 340 тысяч. Зимний фестиваль «Энергия РМК» на новой городской площадке в спортивном квартале «Архангел Михаил» с момента открытия посетило почти 430 тысяч человек.

«К Новому году преобразились фасады, витрины, парки, скверы, улицы и другие места притяжения. Несмотря на то, что праздники остались позади, новогоднее убранство будет и дальше дарить тепло и уют, создавая жителям и гостям праздничное настроение», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, главная елка Екатеринбурга и ледовый городок будут работать до 18 января, каток на площади – до середины февраля. Зимняя площадка «Архангела Михаила» будет принимать посетителей до марта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

