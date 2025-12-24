российское информационное агентство 18+

Среда, 24 декабря 2025, 16:05 мск

Новости Екатеринбург

В ледовом городке на Плотинке увеличат количество входов

Новогодний ледовый городок в Историческом сквере в этом году будет иметь четыре пропускных пункта. Помимо входа со стороны колледжа имени Ползунова, площади Труда и улицы Малышева в новогодние каникулы появится проход со стороны улицы Воеводина, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всех посетителей ледового городка будут досматривать с помощью ручных металлодетекторов. При необходимости гости смогут оставить вещи в камере хранения. Неподалеку от пропускных пунктов установят информационные стенды с правилами поведения, графическими планами площадки, схемами эвакуации и телефонами экстренных служб.

Въезд машин на праздничную площадку будет закрыт. Для этого у Южных ворот на Плотинке установят автоматическое противотаранное устройство. Во время новогодних каникул общественную безопасность в ледовом городке будет обеспечивать патруль полиции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

