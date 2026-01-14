российское информационное агентство 18+

Нарколог рассказал, как уральцы пережили длинные выходные

Главный нарколог Минздрава России в УрФО, главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал, как жители Екатеринбурга провели длинные новогодние каникулы. Несмотря на то, что отдыхать пришлось почти две недели, существенных всплесков поступления пациентов не произошло.

«Я могу сейчас только анализировать работу наших наркологических отделений в Екатеринбурге, потому что данные с области мы пока собираем. Что касается нашего отделения неотложной наркологической помощи, куда пациенты поступают в неотложном порядке, в основном по скорой, то у нас было две, условно назовем, волны, два пика: 5 и 9 января. На фоне длительной алкоголизации у людей развивались острые заболевания по нашему профилю, ну а к концу каникул некоторые начали понимать, что пора останавливаться, но они не могут самостоятельно это сделать», – рассказал собеседник агентства.

Также он уточнил, что отделения плановой помощи в составе ОНБ работают с 4 января. «Пациенты в плановом режиме поступали, каких-то всплесков не было. Хотя были случаи, что с улиц тоже привозили людей, но массовых госпитализаций не было», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

