Свердловчане законно срубили в лесу почти 13 тысяч елок на Новый год

В территориальных лесничествах Свердловской области в декабре было приобретено почти 13 тысяч елей и сосен для украшения домов на Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Стоит отметить, что на все регионы УрФО каждый год приходиться примерно по 20 тысяч срубленных живых елей к празднику.

После завершения зимних каникул многие утилизируют хвойные деревья. Специалисты напоминают, что деревья можно оставлять только на площадке для крупногабаритных отходов и нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Вывоз старых елок с контейнерных площадок будет продолжаться с 20 января по 5 февраля.

Отжившую свое новогоднюю ель также можно отдать на фермы, в приюты для животных или зоопарки. Там деревья могут использоваться в качестве корма или материала для обустройства вольеров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

