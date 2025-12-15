Свердловчане второй год подряд законопослушно рубят елки для Нового года

В Свердловской области начался сезон заготовки новогодних деревьев. С 16 по 31 декабря любой желающий может законно срубить живую елку в одном из 30 лесничеств региона, предварительно заплатив за нее. Цена 1 метра хвойного дерева на Среднем Урале составляет 71 рубль 21 копейку. Самые дорогие елки – на Ямале, где метровое новогоднее дерево будет стоить порядка 150 рублей.

Чтобы самостоятельно и на законных основаниях срубить в лесу ель или сосну для праздника, необходимо приехать в лесничество с паспортом и СНИЛС. Там нужно подать заявление, указав желаемую высоту дерева, затем заплатить за него (можно наличным или по QR-коду) и получить договор купли-продажи. В документе будут указаны координаты, где можно рубить.

«Лесничие указывают специальные участки, где деревья в любом случае планируется вырубить. Это квартальные просеки, лесовозные дороги, линии электропередачи, участки под прокладку трубопроводов, противопожарные разрывы. В прошлом году в регионах УрФО уральцы приобрели в лесничествах 20 200 елей. За последние пять лет эта цифра почти не меняется, мы ожидаем, что и в 2025 году будет заготовлено около 20 тысяч деревьев», – рассказал на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

Самовольная вырубка деревьев карается штрафами: 5 тысяч рублей для граждан, 500 тысяч рублей – для юридических лиц. Олег Сандаков подчеркнул, что нарушители обязаны также возместить ущерб, нанесенный природе. Если ущерб превышает 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.

В Свердловской области второй год подряд не выявлено ни одного случая нелегальной рубки хвойных. По словам чиновника, у свердловчан в последнее время стало популярным приобретение новогодних деревьев в питомниках, так как они там более пушистые и имеют более декоративный вид, чем лесные елки и сосны. Больше всего «новогодних дровосеков» оказалась в Челябинской области. За прошлый год там нелегально срубили 124 дерева, причинив ущерб лесному фонду свыше 600 тысяч рублей. В нынешнем декабре в Катав-Ивановском округе неизвестные спилили семь елок, общий ущерб составил 80 тысяч рублей. Полиция ведет расследование и дознание, сообщил Олег Сандаков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

