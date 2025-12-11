российское информационное агентство 18+

Четверг, 11 декабря 2025, 17:07 мск

Шашлыки и фейерверки не станут запрещать на Новый год

Администрация Екатеринбурга готовится опубликовать постановление о введении противопожарного режима в городе на период новогодних каникул и подготовки к ним. По данным близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», он будет действовать почти месяц. «Чтобы обошлось без горящих елок и неприятных травм, в Екатеринбурге с 13.12.25 по 11.01.26 будет действовать особый противопожарный режим», – сообщает канал.

Вопреки прогнозам СМИ, постановление не будет вводить запрет на запуск фейерверков и использование другой традиционной пиротехники, равно как и на приготовление шашлыков на огне. В частности, в прошлом году также сообщалось, что горожан оставят без салютов, однако в финальной версии документа все ограничилось профилактикой и рекомендациями. Разъяснительную работу поручили вести управляющим компаниям в сфере ЖКХ, пожарным и чиновникам.

Екатеринбург, Елена Сычева

