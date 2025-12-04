Лед для новогоднего городка везут в Екатеринбург из ХМАО-Югры

Лед для строительства новогоднего городка в Историческом сквере Екатеринбурга в этом году впервые пришлось доставлять из ХМАО-Югры, так как в самой Свердловской области до сих пор не установилась зимняя погода.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», ледовый городок с главной елкой откроется, как и планировалось, 30 декабря, а каток на площади 1905 года – как только позволит погода, но не раньше 19 декабря.

Напомним, в конце ноября главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко уже предположила, что новогодний городок придется строить без льда: «Нужно искать какие-то другие способы строить городок. Может, без льда, просто украшения, деревянные фигуры – наверное, стоит над этим подумать. Думается, что к декабрю все-таки снег появится и можно будет что-то планировать, но пока при такой температуре сложно что-либо загадывать вперед», – сказала она.

2 декабря в мэрии сообщили, что запланированное на 12 декабря открытие катка на площади 1905 года переносится как минимум на неделю из-за теплой погоды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube