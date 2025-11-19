Снега нет: главный синоптик предложила построить ледовый городок из дерева

Аномально теплый и бесснежный ноябрь может привести к тому, что для украшения Екатеринбурга к Новому году придется использовать деревянные, а не ледяные скульптуры.

Такое предположение сделала в программе «Акцент» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии Галина Шепоренко.

«Нужно искать какие-то другие способы строить городок. Может, без льда, просто украшения, деревянные фигуры – наверное, стоит над этим подумать. Думается, что к декабрю все-таки снег появится и можно будет что-то планировать, но пока при такой температуре сложно что-либо загадывать вперед», – сказала она.

Синоптик также отметила, что изменения климата в Свердловской области ощущаются довольно заметно.

«Повышается температура – становится короче отопительный период. Много жарких летних периодов – требуются расходы на кондиционирование, потому что тяжело становится. Где-то тает вечная мерзлота, а Екатеринбургу не хватает питьевой воды. В целом в России воды достаточно, но Екатеринбург страдает, потому что мелеют реки. Биологическое разнообразие меняется, могут исчезать растения и даже животные», пояснила Галина Шепоренко.

Как уже писал «Новый День», в минувшие выходные на Урале был побит температурный рекорд, который держался почти 200 лет. В ночь на 16 ноября температура воздуха поднялась до +8,0 °C. До этого самая высокая температура 16 ноября наблюдалась в 1837 году (+7,4 °С).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube