Понедельник, 17 ноября 2025, 09:40 мск

В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1837 года

Прошедшие пятница и суббота стали рекордно теплыми для Свердловской области.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, максимум температуры метеорологических суток 16 ноября (+8,0 °C) пришелся на ночное время и оказался рекордом. До этого самая высокая температура 16 ноября наблюдалась в 1837 году (+7,4 °С).

На этой неделе в Свердловской области будут преобладать сильные западные и юго-западные ветра, сохранятся колебания температуры. Во вторник-среду ожидается оттепель, но 20 ноября вновь немного подморозит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

