В Екатеринбурге побит еще один температурный рекорд

В среду, 19 ноября, в Екатеринбурге был побит очередной температурный рекорд.

Дневной максимум составил +7,1 °C. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», предыдущий рекорд был установлен в 1928 году – тогда 19 ноября было +6,3 градуса.

Напомним, в минувшие выходные на Урале был побит температурный рекорд, который держался почти 200 лет. В ночь на 16 ноября температура воздуха поднялась до +8,0°. До этого самая высокая температура 16 ноября наблюдалась в 1837 году (+7,4 °С).

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко уже предположила, что новогодний городок придется строить без льда: «Нужно искать какие-то другие способы строить городок. Может, без льда, просто украшения, деревянные фигуры – наверное, стоит над этим подумать. Думается, что к декабрю все-таки снег появится и можно будет что-то планировать, но пока при такой температуре сложно что-либо загадывать вперед», – сказала она.

Екатеринбург, Елена Владимирова

