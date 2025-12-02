Открытие главного катка Екатеринбурга перенесли: нет льда

Открытие катка на площади 1905 года в Екатеринбурге переносится как минимум на неделю из-за теплой погоды.

«Мы все еще надеемся открыть каток после 19-20 декабря, если погода наконец вспомнит, что на календаре зима. Но точная дата будет понятна в процессе заливки. А вот гала-шоу придется перенести: фигуристы не смогут перестроить график (в том числе из-за ежегодного чемпионата России по фигурному катанию), а проводить выступление без льда нельзя. Постараемся провести красивое и яркое шоу в один из дней работы катка», – сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Чтобы создать качественный лед, специалистам необходимо около двух недель непрерывной заливки воды, и все это время температура должна уверенно держаться ниже нуля (от -5° до -15°). В Екатеринбурге дневная температура на этой неделе держится на уровне 0…+3 °C.

Напомним, ранее каток на площади планировали открыть 12 декабря. Его специальным гостем должен был стать олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

