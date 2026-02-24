Каток на площади 1905 года посетили 58 тысяч человек

Завершил работу каток на площади 1905 года в Екатеринбурге. С 21 декабря по 23 февраля его посетили 58 тысяч человек, сообщили организаторы.

Напомним, в 2025 году каток открылся с опозданием. Сначала его планировали открыть 12 декабря, но пришлось изменить график из-за аномально теплого начала зимы. В первую неделю декабря дневная температура в Екатеринбурге держалась на уровне 0…+3 °C.

16 февраля здесь ярко отметили Китайский Новый год.

Год назад каток на площади 1905 года открылся 21 декабря, а закрылся 9 марта. За сезон здесь побывали почти 80 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

