Каток на площади 1905 года посетили 58 тысяч человек

Завершил работу каток на площади 1905 года в Екатеринбурге. С 21 декабря по 23 февраля его посетили 58 тысяч человек, сообщили организаторы.
Напомним, в 2025 году каток открылся с опозданием. Сначала его планировали открыть 12 декабря, но пришлось изменить график из-за аномально теплого начала зимы. В первую неделю декабря дневная температура в Екатеринбурге держалась на уровне 0…+3 °C.
16 февраля здесь ярко отметили Китайский Новый год.
Год назад каток на площади 1905 года открылся 21 декабря, а закрылся 9 марта. За сезон здесь побывали почти 80 тысяч человек.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»