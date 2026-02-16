На главном катке Екатеринбурга встретили Китайский Новый год (ФОТО)

В Екатеринбурге встретили Китайский Новый год – главной локацией торжества стал каток на площади 1905 года. Праздник весны (так его называют в Поднебесной) отмечают в разные даты из-за сдвигов в лунно-солнечном календаре. В этом году он выпал на период с 17 февраля по 3 марта.

Для всех посетителей вечернего сеанса с 17:00 до 18:30 организовали развлекательную программу. Подготовили чайную церемонию и мастер-классы по каллиграфии и вырезанию тематических символов. На улице для фигуристов звучали песни на китайском языке, а внутри павильона – живая музыка на китайских «гуслях» гучжен. Горожан пришли поздравить глава города Алексей Орлов и генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн.

«Наша страна и Екатеринбург – третий город России – открыты миру и с радостью принимают всех, кто относится к нам с уважением и выражают добрые намерения. Взаимоотношения между Россией и Китаем сегодня развиваются очень динамично, охватывая практически все сферы экономики», – заявил мэр Екатеринбурга. Он отметил, что уральская столица сотрудничает с девятью городами Китая. Китайский язык изучают в школах, а студенческое сообщество из Поднебесной в уральских вузах насчитывает более 2,5 тысячи человек. В планах властей – организовать смену в загородном лагере для школьников из Чэнду, а также провести товарищеский матч между юными хоккеистами из Екатеринбурга и Китая.

Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн, со своей стороны, поблагодарил городские власти за помощь в проведении праздника. Он отметил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление дружественных связей между нашими странами. «Китайско-российские отношения вышли на наивысший уровень за свою историю. Сегодня между нашими странами развивается доверительное и взаимовыгодное партнерство по всем направлениям», – сказал дипломат.

В честь Китайского Нового года медиаэкран на улице Вайнера украсят тематической иллюминацией. Поздравление будет транслироваться с понедельника по среду с периодичностью раз в 45 минут.

Как уже писал «Новый День», в Екатеринбурге главный каток на площади 1905 года работает последнюю неделю. Последний день катания – 23 февраля. До самого закрытия сезона на все билеты действует скидка 50%, отмечают организаторы. В будни лед будет открыт с 11:30 до 21:30, в пятницу – до 23:00. В выходные дни и в последний день работы, 23 февраля, каток будет работать с 10:00 до 23:00.

