Фигуристы Алексей Ягудин и Евгения Медведева все-таки выступят на площади 1905 года

Гала-шоу звезд фигурного катания с участием Олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и Евгении Медведевой на площади 1905 года состоится 30 января в 18:30. Об этом сообщает администрация катка на площади.

В шоу примут участие призеры Олимпийских игр, чемпионы России, Европы и мира: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Александр Энберт, Морис Квителашвили и Анна Погорилая.

Напомним, сначала планировалось, что фигуристы выступят в день открытия катка, 12 декабря, но его перенесли из-за аномально теплой погоды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

