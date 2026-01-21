Билеты на гала-шоу звездных фигуристов в Екатеринбурге разыграют в лотерее

Организаторы «Катка на площади» сообщили, как можно получить билеты на гала-шоу с участием Алексея Ягудина и Евгении Медведевой. Выступление звездных фигуристов состоится 30 января на открытом льду, для зрителей предусмотрено 400 мест.

Чтобы попасть на ледовое шоу, нужно подписаться на телеграм-канал «Катка на площади» и нажать кнопку «иду на шоу» под анонсом. С помощью специального бота будет разыграно 200 пар билетов, победители станут известны 28 января. Организаторы учли опыт прошлого года, и теперь приглашение на каток действует на двух человек.

Днем перед шоу олимпийский чемпион Алексей Ягудин и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева проведут мастер-классы по фигурному катанию для юных спортсменов. На занятия смогут попасть и несколько любителей – как это сделать, организаторы пообещали рассказать позднее.

Как сообщал «Новый День», в шоу примут участие призеры Олимпийских игр, чемпионы России, Европы и мира: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Александр Энберт, Морис Квителашвили и Анна Погорилая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

