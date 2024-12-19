На ледовое шоу Ильи Авербуха в Екатеринбурге смогут попасть только 500 зрителей

Организаторы «Катка на площади» разыграют билеты на ледовое шоу Ильи Авербуха. Фестиваль Winter Fest с участием знаменитых фигуристов пройдет 21 декабря на главной площади Екатеринбурга. Стать зрителями шоу смогут только 500 счастливчиков.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо подписаться на телеграм-канал «Каток на площади» и оставить комментарий. Накануне открытия катка, 20 декабря, случайным образом будут выбраны 500 человек из тех, кто прокомментировал пост. Организаторы подчеркивают, что учитывается только один комментарий. Два или три оставленных комментария от одного пользователя никак не увеличат шансы на победу.

Шоу Ильи Авербуха начнется в субботу, в 19:00. Это будет ледовый спектакль в стиле новогоднего попурри из праздничных историй и любимых всеми песен. В главных ролях на льду появятся олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. В постановке будут представлены и другие звезды мирового фигурного катания, а также акробаты, рассказали организаторы.

В течение дня Илья Авербух даст на городском катке мастер-класс для екатеринбуржцев. Чтобы попасть на встречу со знаменитым фигуристом, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ледового шоу. Количество мест на мастер-класс ограничено.

Как уже сообщал «Новый День», каток на площади будет работать с 21 декабря до конца февраля. На льду одновременно смогут находиться до 500 человек, один сеанс катания длится 1,5 часа. В перерывах между сеансами лед будут чистить машины «Умка». Каток украсят живыми елями и гирляндами, на нем будут работать теплый павильон и фуд-корт. По вечерам здесь зазвучит живая музыка. Билеты на катание можно приобрести на сайте «Катка на площади». Вход – от 300 (для детей и льготников) до 600 рублей (для взрослых). Вход с прокатом коньков и вне очереди будет стоить в два раза дороже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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