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Четверг, 5 декабря 2024, 16:06 мск

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На открытии катка на площади 1905 года выступят олимпийские чемпионы

Фото: olympic.ru

В ледовом шоу Ильи Авербуха на открытии катка на площади 1905 года примут участие олимпийские чемпионы и звезды мирового фигурного катания. На льду выступят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сообщают организаторы проекта.

«Мы покажем яркое и увлекательное шоу. Будет ощущение, что мы танцуем в уютном снежном лесу на поляне, окруженной деревьями. Это создаст неповторимую атмосферу и праздничное настроение. Очень ждем встречи с Екатеринбургом!» – поделился автор постановки Илья Авербух.

Напомним, новогодний ледовый каток откроется 21 декабря. Ледовое шоу со звездами фигурного катания состоится в рамках фестиваля WinterFest, спонсором которого выступает «Альфа-Банк». Зрители смогут наблюдать представление с двух смотровых площадок, расположенных по бокам катка. Также в этот день Илья Авербух даст мастер-класс для посетителей катка.

Фото: olympic.ru

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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