На площади 1905 года установят две смотровые площадки

В администрации Екатеринбурга рассказали, как будет устроен каток на площади 1905 года.

Сейчас рабочие устанавливают на площади каркас павильона. Он будет разделен на три части: для посетителей со своими коньками, для тех, кто хочет взять коньки напрокат, и зал повышенной комфортности для желающих пройти без очереди. Перед входом в павильон поставят фуд-корт с двумя ларьками. Еще три павильона с едой и горячими напитками появятся прямо на катке – к ним можно будет подъехать на коньках.

Одно из самых интересных решений проекта – две большие смотровые площадки вокруг катка. Первая займет около 200 квадратных метров, она появится со стороны проспекта Ленина и будет отгорожена стеклом. Вторая будет возвышаться слева от катка, со стороны Дома актера. Со смотровых площадок можно будет наблюдать ледовое шоу Ильи Авербуха в день открытия катка.

Перед заливкой льда брусчатку на площади покроют песком, а затем выровняют поверхность. Заливать лед будут, когда в Екатеринбурге установится стабильная минусовая температура (судя по прогнозу погоды, это произойдет только к началу декабря).

Украшением катка станут пятиметровые искусственные ели. Несколько штук уже установили на площади, еще шесть елок рабочие собирают по частям. Всего планируется установить не меньше 150 деревьев, которые должны создать иллюзию живой изгороди вокруг льда.

Напомним, что по задумке организаторов, ледовый каток должен напоминать сказочный лес или парк.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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