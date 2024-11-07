Каток на площади откроется ледовым шоу Ильи Авербуха

Новогодний каток на площади 1905 года в Екатеринбурге откроется 21 декабря. На открытии будет ледовое шоу Ильи Авербуха, встречи и мастер-классы с фигуристами и хоккеистами, сообщает команда проекта. Также рядом с катком планируется обустроить смотровые площадки.

По словам организаторов, катание на площади будет проходить сеансами по 1,5 часа. Одновременно на льду могут находиться до 500 человек. Между сеансами лед будут чистить машины «Умки». Всего за день будет шесть сеансов катания, купить билет на подходящее время можно будет на сайте проекта (скоро запустится) или в кассах на катке. Там же можно приобрести абонемент на каток или билеты на новогоднюю ночь. По будням на первые сеансы можно прийти бесплатно со своими коньками. Также на площади будет работать пункт проката инвентаря.

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге впервые обустроят ледовый каток на площади 1905 года. Организаторами проекта стала команда парка Маяковского. Тема новогоднего катка – сказочный лес. На площади установят около 200 елок, праздничную иллюминацию, медиарубку с диджеями и фуд-корт. Привычный ледовый городок и новогодняя елка в этом году переместятся в Исторический сквер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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