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Вторник, 15 октября 2024, 14:56 мск

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В мэрии рассказали, что будет в ледовом городке на Плотинке (ИЛЛЮСТРАЦИИ)

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по отбору подрядчика для строительства новогоднего ледового городка, который впервые будет расположен в Историческом сквере.

Стоимость муниципального контракта – 24 млн 450 тысяч рублей. Заявки будут приниматься до 30 октября, итоги конкурса подведут в начале ноября.

На изготовление городка потребуется не менее 640 кубометров льда. Из него изготовят стены, горки, лабиринт, фигуры зайцев, оленя, несколько маленьких елочек, фигуру Змеи – символа следующего года по восточному календарю. Кроме того, в городке появятся четыре пластиковых фигуры снеговиков с музыкальными инструментами, Дед Мороз и Снегурочка.

Подрядчику также нужно будет украсить искусственную елку высотой 35 метров, разместить иллюминацию, построить помещения для полиции, артистов и администрации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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