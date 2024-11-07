Героями ледового городка-2025 в Екатеринбурге станут снеговики

Темой ледового городка в Екатеринбурге станет «Новогодняя сказка снеговиков». «Мы вспомнили о том, что существует международный день снеговиков, который отмечается 18 января», – объяснил концепцию проекта начальник управления культуры Илья Марков.

По проекту, на площадке будет 5 семиметровых снеговиков со светящимися шапками и шарфами. Еще четыре снеговика-музыканта будут стоять на светящихся ледяных подиумах. Неподалеку от капсулы времени установят искусственную елку высотой 30 метров. Ее украшением станут прозрачные шары со светодиодными огнями внутри и шатер из золотистых гирлянд.

На левом берегу Исети расположится большая горка со снеговиком-фигуристом на коньках, а на правом – средняя горка «Снежинка». Их скаты будут простираться более чем на 100 метров. Для малышей в городке будет создан комплекс из трех детских горок, декорированный снежинками, а также ледяная чаша с разноцветной подсветкой.

Украшать ледовый городок будут четыре светящиеся арки, соединенные нитями гирлянд у Плотинки на прогулочной площадке, а также стойки с пятиметровыми зонтиками-снежинками. Под зонтами раскинется двойной треугольный лабиринт. Вдоль набережной с обеих сторон установят ледяные ограждения с художественной резьбой в виде снежинок, метелицы и морозных узоров. Кроме того, в Историческом сквере пройдет XXIII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа-Азия», тоже посвященный теме снеговиков.

Как сообщили в мэрии, монтаж городка начнется уже 15 ноября. Торжественное открытие главной городской елки намечено на 27 декабря. Ледовый городок будет работать на Плотинке до 19 января 2025 года. На разбор конструкций уйдет неделя.

Как уже сообщал «Новый День», на площади 1905 года будет залит огромный ледовый каток, который проработает до 28 февраля. Перенос ледового городка в Исторический сквер впервые за 40 с лишним лет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал историческим событием. Власти рассчитывают, что открытие в уральской столице сразу двух новогодних площадок привлечет еще больше туристов в зимние каникулы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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