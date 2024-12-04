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Среда, 4 декабря 2024, 08:52 мск

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В Историческом сквере установили колесо обозрения (ФОТО)

В Историческом сквере продолжается строительство ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здесь уже поставили колесо обозрения, рабочие собирают искусственную елку и горки, монтируют сцену.

Напомним, в этом году ледовый городок впервые переместился с площади 1905 года на берега Исети. Его тема – «Новогодняя сказка снеговиков». По проекту, на площадке будет 5 семиметровых снеговиков со светящимися шапками и шарфами. Еще четыре снеговика-музыканта будут стоять на светящихся ледяных подиумах. Неподалеку от капсулы времени установят искусственную елку высотой 30 метров. Ее украшением станут прозрачные шары со светодиодными огнями внутри и шатер из золотистых гирлянд.

На левом берегу Исети расположится большая горка со снеговиком-фигуристом на коньках, а на правом – средняя горка «Снежинка». Их скаты будут простираться более чем на 100 метров. Для малышей в городке будет создан комплекс из трех детских горок, декорированный снежинками, а также ледяная чаша с разноцветной подсветкой.

Торжественное открытие главной городской елки намечено на 27 декабря. Ледовый городок будет работать до 19 января 2025 года. На разбор конструкций уйдет неделя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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