В новогодние каникулы уральцы проговорили по телефону 144 года

В период новогодних каникул голосовой трафик в Свердловской области вырос на 33%, а всего уральцы проговорили более 144 лет, выяснили аналитики «Мегафона» на основе обезличенных данных.

Пик голосового общения традиционно пришелся на 31 декабря (14% от всех минут на звонки в период праздников). В среднем на одного абонента в Свердловской области пришлось 8,7 минуты разговоров, и это соответствует общероссийским показателям.

Самыми активными звонящими стали свердловчане в возрасте 35-44 лет – на них пришлось 25% всех пользователей голосовой связи. Чуть реже это делали абоненты 45-54 лет (23%), а третью строчку заняла аудитория 65+ (20%). При этом именно пожилым уральцам чаще других звонили остальные абоненты: на них пришлось около четверти всех входящих звонков.

Активность абонентов средних лет проявилась и в мобильном интернете. Лидерами по объему интернет-трафика в новогодние каникулы стали свердловчане 35-44 лет (35%), далее следуют абоненты 45-54 лет (24%). На пользователей 65+ пришлось 21% всего использованного трафика, тогда как доля абонентов 14-24 лет составила лишь 6%, а 25-34 лет – 15%.

Екатеринбург

