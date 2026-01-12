Опубликован график вывоза старых елок в Екатеринбурге

Вывозить новогодние елки с контейнерных площадок в Свердловской области начнут на следующей неделе: так, «Спецавтобаза» направит отдельные машины за ними после 20 января. Там напомнили, что елки ни в коем случае нельзя засовывать в обычный мусорный контейнер – дерево может повредить и сам бак, и гидравлику мусоровоза.
«Натуральные ели необходимо складывать в отсек для крупногабаритных отходов на контейнерной площадке. Предварительно важно распилить или сломать ствол дерева, чтобы его высота не превышала полтора метра. Искусственные деревья можно выбрасывать в контейнеры, но в разобранном виде. Если это невозможно – также оставить в отсеке для КГО», – уточнили в пресс-службе предприятия.
В Екатеринбурге хвойные деревья с контейнерных площадок будут вывозить по следующему графику:
Академический район: 20-22 января;
Ленинский район: 23-25 января;
Кировский район: 24-25 января;
Чкаловский район: 27-28 января.
Октябрьский район: 27-28 января;
Железнодорожный район: 29-30 января;
Орджоникидзевский район: 29-30 января;
Верх-Исетский район: 2-5 февраля.
Напомним, в прошлом году региональный оператор вывез более 3 тысяч елей с контейнерных площадок.
Екатеринбург, Елена Сычева
