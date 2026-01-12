Опубликован график вывоза старых елок в Екатеринбурге

Вывозить новогодние елки с контейнерных площадок в Свердловской области начнут на следующей неделе: так, «Спецавтобаза» направит отдельные машины за ними после 20 января. Там напомнили, что елки ни в коем случае нельзя засовывать в обычный мусорный контейнер – дерево может повредить и сам бак, и гидравлику мусоровоза.

«Натуральные ели необходимо складывать в отсек для крупногабаритных отходов на контейнерной площадке. Предварительно важно распилить или сломать ствол дерева, чтобы его высота не превышала полтора метра. Искусственные деревья можно выбрасывать в контейнеры, но в разобранном виде. Если это невозможно – также оставить в отсеке для КГО», – уточнили в пресс-службе предприятия.

В Екатеринбурге хвойные деревья с контейнерных площадок будут вывозить по следующему графику:

Академический район: 20-22 января;

Ленинский район: 23-25 января;

Кировский район: 24-25 января;

Чкаловский район: 27-28 января.

Октябрьский район: 27-28 января;

Железнодорожный район: 29-30 января;

Орджоникидзевский район: 29-30 января;

Верх-Исетский район: 2-5 февраля.

Напомним, в прошлом году региональный оператор вывез более 3 тысяч елей с контейнерных площадок.

Екатеринбург, Елена Сычева

