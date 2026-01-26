Перед Новым годом уральцы незаконно срубили 95 елок

В предновогодний период в регионах УрФО было выявлено шесть случаев незаконной рубки хвойных деревьев (в Свердловской области – один, в Челябинской – пять). Нарушители срубили 95 елок и нанесли ущерб лесному хозяйству на сумму 405 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.

В Свердловской области браконьеры срубили 81 дерево, сумма вреда – 204 тысячи рублей; в Челябинской области – 14 деревьев, сумма вреда – 201 тысяча рублей.

При этом третий год подряд не выявлено ни одного случая незаконной рубки новогодних деревьев в Тюменской области, второй год подряд – в Курганской области и на Ямале. На законных основаниях через лесничества уральцы приобрели более 17 с половиной тысяч елочек. Большая часть из них – почти 13 тысяч – приходится на Свердловскую область.

Екатеринбург, Елена Владимирова

