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Понедельник, 18 ноября 2024, 15:25 мск

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Исторический сквер закрыли для строительства ледового городка (ФОТО)

В Екатеринбурге временно ограничили проход через Исторический сквер. Ограждения появились возле подземного перехода, по которому теперь не пройти, и на лестницах со стороны Водонапорной башни. «Проход закрыт в связи с возведением ледового городка для соблюдения требований техники безопасности», – гласит объявление.

Напомним, темой ледового городка-2025 станет «Новогодняя сказка снеговиков». Исторический сквер украсят гигантские фигуры снеговиков, две горки со скатом в 100 метров и светящиеся арки с гирляндами. Искусственная ель высотой 30 метров будет стоять неподалеку от капсулы времени.

Новогодний ледовый городок впервые за полвека сменит локацию. Он откроется в Историческом сквере 27 декабря и проработает до 19 января 2025 года. На площади 1905 года, где ранее располагалась городская елка, будет обустроен огромный каток в стиле сказочного леса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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