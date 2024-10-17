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Четверг, 17 октября 2024, 11:43 мск

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Каток на площади 1905 года проработает до середины февраля

Ледовый каток на главной площади Екатеринбурге будет работать ориентировочно до середины февраля. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор парка Маяковского Павел Зубакин.

«Это необычный и амбициозный проект для нас с учетом рельефа площади 1905 года и ее расположения в центре города. Мы надеемся, что заливка льда произойдет в середине декабря. Но все зависит от погодных условий, так как лед будет замораживаться натуральным способом. Мы вдохновились проектом «Атмофест» и посчитали, что будет классно привезти на площадь часть парка. Думаю, что такая концепция получит признание у жителей и гостей города», – отметил директор парка.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков с улыбкой добавил: «Задача простая – сделать обычный самый лучший в России каток».

Планируется, что каток будет открыт накануне Нового года. Его площадь составит 3300 кв. м. Для заливки и поддержания льда будут использованы две ледовые машины «Умка». Украшением катка станут 200 елок и праздничная иллюминация. На площадке также разместят пункт проката, фуд-корт и медиарубку с диджеями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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